Jaap Uilenberg heeft meer duidelijkheid gegeven over het veelbesproken VAR-moment tijdens FC Twente - Ajax (2-2). De scheidsrechtersbegeleider kon zondagmiddag meeluisteren met de communicatie tussen Joey Kooij en de videoscheidsrechter. Volgens Uilenberg werd Kooij op zo'n nadrukkelijke manier opgeroepen om het spel stil te leggen, dat hij op een bijzonder ongelukkig moment floot.

Tijdens de wedstrijd in De Grolsch Veste ontstond een opmerkelijke situatie toen FC Twente bij een 2-1 achterstand een kansrijke aanval opzette. Kooij onderbrak het spel echter omdat de VAR hem naar het scherm wilde roepen vanwege een mogelijke handsbal van Wout Weghorst bij een eerdere hoekschop van Ajax.

In het programma VoetbalTijd vertelt Uilenberg, die Kooij persoonlijk begeleidt, wat er op dat moment gebeurde. "Ik had het 'voorrecht' om gisteren mee te luisteren in de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR. Kooij is een van mijn scheidsrechters die ik begeleid. En dan kun je meeluisteren tijdens de wedstrijd. En ja, het is natuurlijk een heel vervelend moment wat daar gebeurt."