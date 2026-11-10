Begeleider Kooij laat van zich horen: "Ben in de kleedkamer geweest"
Jaap Uilenberg heeft meer duidelijkheid gegeven over het veelbesproken VAR-moment tijdens FC Twente - Ajax (2-2). De scheidsrechtersbegeleider kon zondagmiddag meeluisteren met de communicatie tussen Joey Kooij en de videoscheidsrechter. Volgens Uilenberg werd Kooij op zo'n nadrukkelijke manier opgeroepen om het spel stil te leggen, dat hij op een bijzonder ongelukkig moment floot.
Tijdens de wedstrijd in De Grolsch Veste ontstond een opmerkelijke situatie toen FC Twente bij een 2-1 achterstand een kansrijke aanval opzette. Kooij onderbrak het spel echter omdat de VAR hem naar het scherm wilde roepen vanwege een mogelijke handsbal van Wout Weghorst bij een eerdere hoekschop van Ajax.
In het programma VoetbalTijd vertelt Uilenberg, die Kooij persoonlijk begeleidt, wat er op dat moment gebeurde. "Ik had het 'voorrecht' om gisteren mee te luisteren in de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR. Kooij is een van mijn scheidsrechters die ik begeleid. En dan kun je meeluisteren tijdens de wedstrijd. En ja, het is natuurlijk een heel vervelend moment wat daar gebeurt."
Volgens Uilenberg werd de scheidsrechter overvallen door de manier waarop de VAR contact met hem opnam. Daardoor verloor Kooij volgens zijn begeleider waarschijnlijk even zijn concentratie. "De scheidsrechter wordt, terwijl hij dat helemaal niet verwacht, op een heel nadrukkelijke wijze door de VAR geroepen: 'Stop, stop, stop de wedstrijd.' En dan verlies je op dat moment waarschijnlijk net even de concentratie en fluit je af op een heel ongelukkig moment voor FC Twente."
De beslissing leidde tot veel discussie, omdat FC Twente op dat moment een veelbelovende aanval had. Kooij kreeg na afloop dan ook de nodige kritiek te verwerken. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij zou Kooij na de wedstrijd in de catacomben van De Grolsch Veste "Kut-VAR" hebben geroepen. Uilenberg kan die frustratie goed plaatsen. Hij bezocht de arbiter kort na afloop in de kleedkamer.
"Dat zijn de emoties na afloop. Ik ben na afloop bij hem in de kleedkamer geweest, vrij kort na de wedstrijd. Zo'n jongen zit dan natuurlijk vol emotie, omdat hij kwaad is over wat hij zelf heeft gedaan, maar ook over het feit dat hij naar het scherm wordt geroepen op een manier die op dat moment zoveel indruk op hem maakt dat hij toch even de concentratie verliest."
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