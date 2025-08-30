Bekende van Ajax provoceert Weghorst: "Beetje uit de tent lokken"

Nick Verschuren beleefde zaterdag een bijzondere avond. De twintigjarige verdediger maakte zijn basisdebuut voor FC Volendam nota bene tegen zijn eigenlijke werkgever Ajax. Waar hij drie weken geleden nog op de bank zat bij de Amsterdammers in het duel met Telstar, droeg hij dit weekend het Volendam-shirt en hield hij met de promovendus Ajax op 1-1.

"Het was een unieke ervaring. Het was de eerste keer dat ik tegen Ajax speelde, natuurlijk. Het is gewoon mijn werkgever. Het was heel vaag, eigenlijk", vertelde Verschuren na afloop voor de camera van ESPN. De huurling speelde een sterke partij centraal achterin.

Veel gesproken met zijn voormalige ploeggenoten had hij niet. "Nee, dat viel wel mee. Je kent die gasten natuurlijk. Zij gaan vol voor de drie punten en wij ook, dus dan zijn we even geen vrienden meer." In de slotfase was er nog een opvallend moment met Wout Weghorst. De spits van Ajax beging een duwfout op Robert Mühren, waarna hij zwaar teleurgesteld op het gras bleef zitten.

Mühren en Verschuren konden hun lach niet bedwingen en maakten samen even contact met Weghorst, waarbij Verschuren de spits plagend een paar schouderklopjes gaf.

"Er werd niet zo heel veel gezegd", lachte de verdediger. "Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me het moment niet eens meer goed kan herinneren. Je probeert hem een klein beetje uit te lokken. Wij zaten er natuurlijk lekkerder in dan zij op dat moment. Wij nemen genoegen met een gelijkspel op dat moment en zij niet. Dan kun je hem natuurlijk een beetje porren."