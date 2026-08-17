'Bekende van trainer Míchel Sánchez opnieuw gelinkt aan Ajax'

Azzedine Ounahi lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij Girona. Dat schrijft het Spaanse Cadena SER . De middenvelder werd eerder deze transferperiode nog gelinkt aan Ajax.

Ounahi is een bekende van nieuwe Ajax-trainer Míchel en werd al gelinkt aan een hereniging met een de oefenmeester. Een transfer naar Ajax werd echter wel als een moeilijke kwestie beschouwd.

Inmiddels is het al even stil in het geruchtencircuit, tot Cadena SER met nieuwe informatie kwam. Volgens het medium is de Marokkaans international op weg naar de uitgang bij Girona en is Ajax nog altijd een optie. Of de Amsterdammers nog geïnteresseerd zijn en de komst van Ounahi kunnen realiseren, moet blijken.