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'Bekende van trainer Míchel Sánchez opnieuw gelinkt aan Ajax'

Max
bron: Cadena SER
Azzedine Ounahi
Azzedine Ounahi Foto: © BSR Agency

Azzedine Ounahi lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij Girona. Dat schrijft het Spaanse Cadena SER. De middenvelder werd eerder deze transferperiode nog gelinkt aan Ajax. 

Ounahi is een bekende van nieuwe Ajax-trainer Míchel en werd al gelinkt aan een hereniging met een de oefenmeester. Een transfer naar Ajax werd echter wel als een moeilijke kwestie beschouwd. 

Inmiddels is het al even stil in het geruchtencircuit, tot Cadena SER met nieuwe informatie kwam. Volgens het medium is de Marokkaans international op weg naar de uitgang bij Girona en is Ajax nog altijd een optie. Of de Amsterdammers nog geïnteresseerd zijn en de komst van Ounahi kunnen realiseren, moet blijken. 

'Ounahi gaat vertrekken en op dit moment lijkt Ajax de optie die de speler het meest aanspreekt', zo klinkt. 'Voor de voetballer lijkt het vooruitzicht om weer met Míchel Sánchez samen te werken en in Nederland te spelen bijzonder aantrekkelijk'. 

Het Engelse Hull City en clubs uit Saudi-Arabië worden ook genoemd. De 26-jarige Ounahi ligt nog tot medio 2030 vast bij Girona. 

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