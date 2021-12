Geschreven door Idse Geurts 09 dec 2021 om 10:12

Het wordt toch mogelijk om de bekerwedstrijd tegen Barendrecht live te volgen. ESPN meldde aantal weken geleden dat deze bekerwedstrijd niet uitgezonden zou worden, maar komt hier toch op terug. Op woensdag 15 december is de wedstrijd ‘gewoon’ op het kanaal te bekijken.

ESPN kies hiervoor om de Ajacieden toch een beetje tegemoet te komen. Wegens de huidige coronamaatregelen is het immers niet mogelijk om het stadion te bezoeken. Hierdoor wordt de wedstrijd rechtstreeks uitgezonden op de televisie. Dit zorgt er echter wel voor dat de aanvangstijd van de wedstrijd is veranderd. In plaats van 20:15 uur, begint de wedstrijd nu om 21:00.

Dit is dus goed nieuws voor alle supporters die ook graag het begin van de bekercampagne willen meemaken.