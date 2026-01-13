Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax is gratis live te zien bij ESPN

Bjorn
bron: ESPN
Een camera van ESPN in de Johan Cruijff ArenA
Een camera van ESPN in de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax speelt woensdagavond de bekerwedstrijd tegen AZ. Het duel in het AFAS Stadion begint om 21.00 uur.

Het uitvak zal helemaal gevuld zijn met Ajax-supporters, maar ook voor de thuisblijvers is er goed nieuws. Het bekerduel is namelijk gratis live te zien op het open kanaal van ESPN. Het treffen tussen AZ en Ajax is niet de enige wedstrijd op woensdag, want dan worden er vier duels gespeeld.

Dinsdag wordt de achtste finales van de KNVB Beker afgetrapt met het duel tussen FC Utrecht en FC Twente, dat ook live te zien is op ESPN 1. Het duel tussen De Treffers en NEC is afgelast. Donderdag wordt om 21.00 uur het treffen tussen Sparta Rotterdam en FC Volendam op die zender uitgezonden.

ESPN 1 zit standaard in het tv-pakket bij onder andere KPN (kanaal 14), Ziggo (kanaal 18), Odido (kanaal 150), Caiway (kanaal 318), Delta (kanaal 421) en Canal Digitaal (kanaal 29). Voor ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4 heb je een abonnement nodig. 

Volledig speelschema Eurojackpot KNVB Beker:

Dinsdag 13 januari

21.00 uur: FC Utrecht - FC Twente (ESPN 1)

Woensdag 14 januari

18.45 uur: FC Den Bosch - PSV (ESPN 2)
20.00 uur: Almere City - Telstar (ESPN 4)
20.00 uur: Go Ahead Eagles - Heracles Almelo (ESPN 3)
21.00 uur: AZ - Ajax (ESPN 1)

Donderdag 15 januari

18.45 uur: SC Heerenveen - RKC Waalwijk (ESPN 2)
21.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Volendam (ESPN 1)

Dinsdag 20 januari

18:45 uur: De Treffers - NEC (ESPN 1)

Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
