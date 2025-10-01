Bekritiseerde Heitinga krijgt bijval: "Dat zal hem houvast geven"

Ajax ging dinsdagavond volledig onderuit tegen Olympique Marseille in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdamse club verloor met 4-0 van de Fransen, die na een halfuur al een 3-0 voorsprong hadden opgebouwd

Lentin Godijk analyseert de situatie bij Ajax: "Dat proces, het analyseren van de tegenstander en vooral het vertalen van die informatie naar de spelers en het eigen wedstrijdplan, is ondermaats. Daardoor sluipt de onzekerheid in de ploeg: spelers komen voor problemen te staan die ze kennelijk niet voorzien hadden, wat leidt tot chaos en persoonlijke fouten. Het is een valkuil waar Farioli vorig seizoen wekelijks over aan de bel trok: deze selectie heeft maximale sturing nodig, anders zakt het snel weg."

"Precies dat is nu zichtbaar", vervolgt Godijk in Voetbal International. "Tijdens de tweede helft in Marseille lieten de Ajax-spelers zien dat ze in ieder geval bereid zijn te werken voor Heitinga. Daarmee werd de dreigende ultieme vernedering, de grootste Champions League-nederlaag ooit, afgewend. De trainer sprak achteraf zijn waardering uit: dat zijn ploeg is blijven strijden, zal hem houvast geven in de onrustige dagen die volgen", zo besluit hij.