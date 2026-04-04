Bel Hassani verbaasd over Ajacied: "Ik dacht dat hij ziek was"

Arthur
bron: ESPN
Iliass Bel Hassani
Iliass Bel Hassani Foto: © BSR Agency

Iliass Bel Hassani heeft veel bewondering voor Wout Weghorst. De voormalig spelmaker, die onder meer uitkwam voor RKC Waalwijk, leerde de huidige spits van Ajax goed kennen tijdens hun gezamenlijke periodes in Almelo en Alkmaar. Vooral de enorme werklust van Weghorst is hem bijgebleven.

De inmiddels 33-jarige Bel Hassani, die sinds juli 2024 zonder club zit, speelde eerst samen met Weghorst bij Heracles Almelo. Later kruisten hun wegen opnieuw bij AZ. "Weghorst heb ik meegemaakt bij AZ. Jonge, die gast...", vertelt hij in het ESPN-programma De Voetbalkantine.

"Wij gingen altijd als eerste naar huis", blikt Bel Hassani terug. "Dan zag ik hem (Weghorst) in de gym puffen. En dan ze ik: wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik zei: ga lekker naar huis, dan gaan we chillen." Maar daar wilde Weghorst niets van weten. "Dat wilde hij niet. Hij was constant bezig met beter willen worden."

Zijn toewijding ging volgens Bel Hassani zelfs zo ver dat hij zich zorgen begon te maken. "Op een gegeven moment dacht ik echt dat hij ziek was. Echt niet normaal. Maar kijk waar hij uiteindelijk is gekomen. Dat is toch mooi?"

De toekomst van Weghorst bij Ajax is ondertussen onzeker. De spits beschikt over een aflopend contract in Amsterdam en het lijkt erop dat hij na dit seizoen vertrekt. Volgens diverse media wordt FC Twente genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de Oranje-international.

