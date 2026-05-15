Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"
Hein Vanhaezebrouck, Franky Van der Elst en Ludo Vandewalle waren het deze week in België nog niet eens over de WK-selectie. Vandewalle hoopt dat Strasbourg-speler Diego Moreiro geselecteerd zal worden voor De Rode Duivels.
“Ik neem Moreira altijd mee", vertelt de chef voetbal van het Nieuwsblad. "Die is polyvalent, speelt zowel linksachter als rechts- of linksbuiten. Zo’n spelers heb je ook nodig voor een, hopelijk, lang toernooi", aldus Vandewalle.
Vanhaezebrouck haakte vervolgens in. “Die linksachterpositie van Moreira is relatief", constateert hij. "Hij heeft daar dit seizoen welgeteld drie keer gespeeld tegenover dertien keer linksbuiten en achttien keer rechtsbuiten."
Van der Elst oppert vervolgens de naam van Mika Godts. “Ik weet wel dat Moreira polyvalenter is maar zeventien goals en veertien assists bij een Ajax dat niet goed draait, daar kun je niet omheen", reageert hij.
Van Haezebrouck is echter niet nog niet helemaal overtuigd. “Toch ook eens kijken tegen wie hij scoorde. In de Champions League kwam hij aan geen enkel doelpunt en één assist”, blikt hij terug. “In acht wedstrijden is dat magertjes. Als het erom gaat en het wordt wat moeilijker, is het ook allemaal wat minder dan in een matige competitie als de Eredivisie. We hebben dat ook gezien bij zijn eerste wedstrijd in de VS met de nationale ploeg", besluit de oefenmeester.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"
'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'
Ryan Babel verbaast zich over topclubs: "De lat ligt nu lager"
Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27
Schreuder houdt rekening met doemscenario: "Dan worden we 5e"
Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"
DHI-Klinieken Vergelijken: Waar Zit Nou Eigenlijk Het Verschil?
Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"
'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'
Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"
'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'
Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"
'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'
Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"
Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Jordi Cruijff negeert scouts van Ajax: "Geen meetings ingepland"
Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"
Derksen waarschuwt 'drie jongens' bij Ajax: "Heel onverstandig"
Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"
'Willem van Hanegem hoopt op Ajax': "Je hebt de punten nodig"
'Manchester United zit flink in de maag met overbodige Onana'
NOS maakt analisten WK bekend, ook oud-Ajacieden van de partij
VIDEO | 'Ajax-beul maakt op oude dag ruzie met eigen supporters'
Mounir Boualin: "Hij mag van Ajax uitkijken naar een nieuwe club"
Clasie baalt en wil Ajax voorbij in Eredivisie: "Met alle respect"