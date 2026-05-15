Belgen discussiëren over Mika Godts: "In een matige competitie"

Niek
Hein Vanhaezebrouck op de bank als trainer bij AA Gent
Hein Vanhaezebrouck, Franky Van der Elst en Ludo Vandewalle waren het deze week in België nog niet eens over de WK-selectie. Vandewalle hoopt dat Strasbourg-speler Diego Moreiro geselecteerd zal worden voor De Rode Duivels. 

“Ik neem Moreira altijd mee", vertelt de chef voetbal van het Nieuwsblad. "Die is polyvalent, speelt zowel linksachter als rechts- of linksbuiten. Zo’n spelers heb je ook nodig voor een, hopelijk, lang toernooi", aldus Vandewalle.

Vanhaezebrouck haakte vervolgens in. “Die linksachterpositie van Moreira is relatief", constateert hij. "Hij heeft daar dit seizoen welgeteld drie keer gespeeld tegenover dertien keer linksbuiten en achttien keer rechtsbuiten." 

Van der Elst oppert vervolgens de naam van Mika Godts. “Ik weet wel dat Moreira polyvalenter is maar zeventien goals en veertien assists bij een Ajax dat niet goed draait, daar kun je niet omheen", reageert hij. 

Van Haezebrouck is echter niet nog niet helemaal overtuigd. “Toch ook eens kijken tegen wie hij scoorde. In de Champions League kwam hij aan geen enkel doelpunt en één assist”, blikt hij terug. “In acht wedstrijden is dat magertjes. Als het erom gaat en het wordt wat moeilijker, is het ook allemaal wat minder dan in een matige competitie als de Eredivisie. We hebben dat ook gezien bij zijn eerste wedstrijd in de VS met de nationale ploeg", besluit de oefenmeester. 

