Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Belgen plagen Ajax na heldenrol Forbs: "Kan hij enkel lopen?"

Arthur
bron: Sporza
Carlos Forbs scoort tegen FC Barcelona
Carlos Forbs scoort tegen FC Barcelona Foto: © Pro Shots

Terwijl Ajax woensdag in eigen huis met 0-3 onderuit ging tegen Galatasaray, sprokkelde Club Brugge een punt tegen Barcelona: 3-3. Een opvallende rol was weggelegd voor Carlos Forbs, die in Amsterdam nooit echt zijn stempel kon drukken.

De vleugelaanvaller, die zijn draai inmiddels in België heeft gevonden, was tegen Barcelona de grote man met twee goals en een assist. Steeds meer media in België vragen zich af hoe Ajax Forbs voor zes miljoen euro heeft kunnen verkopen, terwijl de club zelf twee jaar eerder nog veertien miljoen euro aan Manchester City betaalde. "Zouden ze bij Ajax er nog steeds van overtuigd zijn dat hij enkel kan lopen?", schrijft de sportzender Sporza.

Het Nieuwsblad ziet een duidelijk verschil met zijn periode in de Eredivisie: "De snoeiharde kritiek vanuit Nederland was al een tijd doorgesijpeld in ons land, maar in België is die snel verstomd. Sinds de eerste goal van Forbs is de vorm van de winger immers alleen maar in een stijgende lijn gegaan. In die mate zelfs dat hij nu al een veelvoud waard is van de zes miljoen die Club Brugge deze zomer aan Ajax betaalde."

Ook Club Brugge-trainer Nicky Hayen werd na de wedstrijd naar de transfer van Forbs gevraagd. Heeft Ajax hem niet te makkelijk laten gaan? "Over Ajax en Carlos hoef ik mij niet uit te spreken. We zien iemand met heel veel snelheid, diepgang en acties. Vandaag heeft hij honderd procent getoond waar zijn krachten liggen."

