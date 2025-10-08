Belgische bondscoach Swerts passeert Ajacied: "Sportieve keuze"

Rayane Bounida maakt deze interlandperiode geen deel uit van de selectie van België Onder 21. De aanvaller van Ajax ontbrak opvallend in de selectie van bondscoach Gil Swerts, die uitlegt dat de keuze puur sportief is.

De Belgische beloften spelen deze en volgende week EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wales (vrijdag) en Denemarken (dinsdag). Bounida, die dit seizoen zijn minuten maakt bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, zal daar niet bij zijn.

Zijn afwezigheid leidde in Marokkaanse media meteen tot speculaties over een mogelijke overstap naar de nationale ploeg van Marokko, maar volgens Swerts is daar geen sprake van. "Tijdens de vorige interlandperiode waren er enkele jongens niet beschikbaar door blessures en transfers", legt de bondscoach uit. "Nu is iedereen fit, waardoor er simpelweg meer concurrentie was op de posities waar Rayane kan spelen."

Swerts benadrukt dat de beslissing helder is gecommuniceerd richting het Ajax-talent. "We hebben dat ook zo aangegeven bij Rayane zelf", vertelt hij. Van geruchten over een mogelijke interlandswitch wil hij niets weten. "Ik heb er alleszins nog niets van gehoord. En eerlijk gezegd, dat zijn zaken waar ik niet te veel bij wil stilstaan."