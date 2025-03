Belgische media: "Godts haalt woede op de hals van Brian Brobbey"

Mika Godts slaagde er zondagmiddag op bezoek bij Almere City niet in om zijn stempel te drukken. Dat is zijn thuisland Belgie niet onopgemerkt gebleven. De Belgische media zagen de Ajax-aanvaller in de slotseconden van de eerste helft een grote kans verspelen. Brian Brobbey stond er goed voor, maar Godts ging voor eigen succes. De aanvaller schoot in het zijnet.