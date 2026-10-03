Belgische topclub ziet Ajax als concurrent: "Niet KV Kortrijk"
De Belgische topclubs hebben de afgelopen vijf jaar gezamenlijk zo'n 770 miljoen euro winst gemaakt op transfers. Volgens sporteconoom Thomas Peeters van de Universiteit Rotterdam speelt Ajax een belangrijke rol in het succes van clubs als Club Brugge en Genk.
"Deze cijfers krijg, je omdat topclubs uit Nederland, Portugal en België en subtoppers uit de Ligue 1 in Europa de grootste winst uit transfers halen." Volgens Peeters komt dat vooral doordat deze clubs regelmatig op het hoogste Europese niveau spelen. "Teams als Benfica, Club Brugge, Genk of Ajax hebben het geld om een talentrijke speler bij een kleinere ploeg te halen en hem op dat podium te laten meedoen."
"De rijkste clubs zien dat als een "test for the big stage". Als die speler daar uitblinkt, zal hij dat ook bij hen kunnen. Daarom zijn teams als Club Brugge, Genk, Benfica of Ajax tegenwoordig niet alleen opleider, maar ook ontdekker van talent." Voor Club Brugge zijn de wedstrijden in de Champions League daardoor van grote waarde.
Volgens Peeters ligt de prioriteit daar hoger dan in de Belgische competitie. "Hans Vanaken zal nooit zeggen dat hij in het weekend zijn best niet gedaan heeft, maar veel mensen voelen dat dat onder de waterlijn speelt. Voor Club Brugge doet de eigen competitie er vooral in die zin toe: als toegangsticket voor de Champions League. Maar de echte concurrent van Club Brugge is Ajax, niet KV Kortrijk."
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Belgische topclub ziet Ajax als concurrent: "Niet KV Kortrijk"
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