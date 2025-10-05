Het laatste Ajax Nieuws
Belgische voetbalbond meldt vervelend nieuws over Mika Godts
John Heitinga en Mika Godts Foto: © Pro Shots
Mika Godts mist de komende interlands met Jong België vanwege een blessure, zo weet Belgische Voetbalbond te melden. De aanvaller heeft een blessure opgelopen.
Die blessure, aan de hamstring, liep hij op in het duel tegen Sparta Rotterdam (3-3) van afgelopen zaterdag. Godts kwam zaterdag nog negentig minuten in actie.
Hoe ernstig de blessure van Godts is, wordt niet gemeld. Met Jong België zou hij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wales en Denemarken gaan spelen.
