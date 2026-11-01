Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"

René Wagelaar denkt dat Erik ten Hag een flinke vinger in de pap heeft bij FC Twente. De technisch directeur is inmiddels enkele maanden werkzaam bij de Enschedese club en werkt nauw samen met trainer John van den Brom. Volgens Wagelaar is het niet meer dan logisch dat Ten Hag vanuit zijn functie invloed uitoefent op de keuzes die binnen de selectie worden gemaakt.

In het programma VoetbalTijd wordt gesproken over de mogelijke invloed van de directie van Ajax op de opstelling van trainer Michel Sanchéz. Presentator Stèfan Leusink haalt daarbij de kritiek van Wilfred Genee aan, die zich afvraagt of de clubleiding zich niet te veel met de sportieve keuzes bemoeit.

Wagelaar ziet daar niet direct een probleem in en trekt de vergelijking met FC Twente. "Ik weet niet of dat zorgelijk is. Als je het maar eerlijk uitspreekt", begint hij. "Bij FC Twente is Ten Hag binnengekomen en die is de baas. Daar hoeven we toch niet zo moeilijk over te doen?"

Leusink vraagt zich vervolgens af wat de rol van een trainer nog is wanneer een technisch directeur zoveel invloed heeft. Wagelaar denkt dat trainers in de praktijk niet altijd tegen de wensen van hun leidinggevende ingaan. "Hij bepaalt het niet, maar als je het nu duwt?", reageert Wagelaar. "Iemand die er werkt die denkt: ‘ik ben wel blij dat ik hier werk en ik vind het wel prima.’ Die zegt niet: ‘Bekijk jij het even Ten Hag, dat ga ik niet doen.’ Ik denk dat dat heel veel gebeurt in de voetballerij."