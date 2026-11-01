Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"

Gijs Kila
bron: 1Twente Voetbaltijd
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

René Wagelaar denkt dat Erik ten Hag een flinke vinger in de pap heeft bij FC Twente. De technisch directeur is inmiddels enkele maanden werkzaam bij de Enschedese club en werkt nauw samen met trainer John van den Brom. Volgens Wagelaar is het niet meer dan logisch dat Ten Hag vanuit zijn functie invloed uitoefent op de keuzes die binnen de selectie worden gemaakt.

In het programma VoetbalTijd wordt gesproken over de mogelijke invloed van de directie van Ajax op de opstelling van trainer Michel Sanchéz. Presentator Stèfan Leusink haalt daarbij de kritiek van Wilfred Genee aan, die zich afvraagt of de clubleiding zich niet te veel met de sportieve keuzes bemoeit.

Wagelaar ziet daar niet direct een probleem in en trekt de vergelijking met FC Twente. "Ik weet niet of dat zorgelijk is. Als je het maar eerlijk uitspreekt", begint hij. "Bij FC Twente is Ten Hag binnengekomen en die is de baas. Daar hoeven we toch niet zo moeilijk over te doen?"

Leusink vraagt zich vervolgens af wat de rol van een trainer nog is wanneer een technisch directeur zoveel invloed heeft. Wagelaar denkt dat trainers in de praktijk niet altijd tegen de wensen van hun leidinggevende ingaan. "Hij bepaalt het niet, maar als je het nu duwt?", reageert Wagelaar. "Iemand die er werkt die denkt: ‘ik ben wel blij dat ik hier werk en ik vind het wel prima.’ Die zegt niet: ‘Bekijk jij het even Ten Hag, dat ga ik niet doen.’ Ik denk dat dat heel veel gebeurt in de voetballerij."

Ook Kees Luijckx vindt het niet vreemd wanneer een technisch directeur zich met de keuzes van een trainer bemoeit. Volgens de voormalig voetballer moet een clubleiding niet alleen naar de prestaties op korte termijn kijken, maar ook rekening houden met de financiële belangen van de club. "Hij bewaakt ook een bepaald clubbelang met marktwaarden die spelers vertegenwoordigen, waarvan een trainer na een paar weken denkt: ‘Even wegwezen.’"

Luijckx gebruikt de situatie van Ajax-spits Leonardo als voorbeeld. Volgens hem kan een technisch directeur zich genoodzaakt voelen om in te grijpen wanneer een dure aankoop buiten de ploeg dreigt te vallen. "Hij heeft 20 miljoen gekost. Dan moet je misschien als TD wel zeggen dat je hem niet links kunt laten liggen, want die jongen moet echt zijn marktwaarde behouden. Ik snap wel dat je je er dan mee gaat bemoeien als TD. Dan bescherm je een clubbelang", besluit Luijckx.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"

0
Ajax-trainer Michel Sanchez met Tolu Arokodare na een zege in de Johan Cruijff Arena

Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag Míchel Sanchez Kees Luijckx Marcos Leonardo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

0
Wim Kieft

Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ten Hag ziet goede ontwikkeling Ajax: "Vooralsnog doen ze mee"

Tolu openhartig over Míchel: "Jullie zullen het nooit begrijpen"

Bemoeit Jordi Cruijff zich met de opstelling? "Ik snap dat wel"

Driessen niet overtuigd van bewierookte Ajacied: "Moet het nog zien"

Echteld niet ontevreden na nederlaag: "Kan ik wel trots op zijn"

Kraay jr. heeft nieuwtje over Míchel: "Begrepen van de perschefs"

Tolu maakt opnieuw veel indruk: "Haaland doet dat ook vaak"

Erik ten Hag waarschuwt: "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws