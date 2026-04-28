Bendeguz Kovacs weggestuurd bij Ajax: "Wie durft zich te melden?"

Henk Spaan baalt dat Bendeguz Kovacs niet meer bij Ajax speelt. De voetballiefhebber heeft hoge verwachtingen van de talentvolle centrumspits, die werd opgepikt door AZ en bij de club uit Alkmaar al een aantal fraaie goals heeft gemaakt.

"Kovacs zat op de bank van AZ bij de bekerfinale en viel een kwartier voor tijd in tegen Go Ahead", blikt hij terug op de website van Het Parool. "Door het spelverloop zag ik hem meer in zijn eigen strafschopgebied dan in dat van Go Ahead. De nieuwe spits van AZ is 19 jaar en heeft een lengte van 1,99 meter. Hij maakte voor Jong AZ 7 doelpunten. Aan het begin van het seizoen zag ik hem nog in AZ O19, waar hij in 19 wedstrijden 16 doelpunten maakte", aldus Spaan.

"De twee jeugdtrainers van Ajax die ik sprak konden alleen maar hoofdschuddend over Kovacs praten. Het is een naam die op De Toekomst nog vaak zal vallen", voorspelt hij. "Voor Ajax O19 speelde hij 21 keer en maakte 10 doelpunten, genoeg om hem weg te sturen. Wie was daarvoor verantwoordelijk? Wie durft zich te melden? Het zal stil blijven in de kantoren van het management", constateert Spaan.