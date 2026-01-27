Benjamin van Leer blikt terug: "Ziyech vroeg wat ik wilde hebben"

"Natuurlijk had ik dingen anders kunnen doen. Maar ik had ook al bij PSV kunnen stoppen, hè? Ik werd verhuurd aan FC Eindhoven, maar daar zat ik op de bank. Ze stonden zestiende", blikt hij terug op de website van VI. "Dan denk je dat ze geen laatste staan, maar door faillissementen van anderen was dat wél het geval. Dan weet je dat je carrière waarschijnlijk snel ophoudt. Als je dan een paar jaar later Ajax haalt, weet je hoe snel het kan gaan als je wel minuten maakt", aldus Van Leer, die bij PSV ook nog heeft samengewerkt met voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag.

"Ik stond onder aan de ladder, ergens in de kelder. We speelden in 2010 bij Metalist Kharkiv in Oekraïne", herinnert hij zich nog. "Ik hoor zijn stem nog galmen langs de sintelbaan toen we daar trainden. “Benji, jij bent meegenomen om de ballen op te ruimen”. Gelukkig hielpen jongens als Orlando Engelaar, Ibrahim Afellay en Andreas Isaksson me, dat was tof, maar Ten Hag liet me wel inzien dat er een groot gat was tussen waar ik was en waar ik naartoe wilde. Hij had dat op een andere manier kunnen doen, maar ik denk dat je uiteindelijk veel leert van zulke lessen. Hiërarchie is ook iets wat we in Nederland aan het verliezen zijn. Bij Sparta maakte ik ook mee dat jonge jongens na één week goed trainen een basisplaats verwachtten", aldus Van Leer.

Bij Ajax stond hij later qua hiërarchie ook onder aan de ladder. "Ik kon best goed met Ziyech", vertelt hij. "Hij wilde me spreken en vroeg me of ik het verhaal over het rugnummer van Tadic had gehoord. Nou, nee. Ik let daar niet op, had er niets van meegekregen in het nieuws. Ik snapte niet wat ik ermee te maken had, totdat het kwartje viel en ik begreep dat hij 22 wilde hebben", lacht hij. "Geen probleem, hecht ik geen waarde aan. Ziyech vroeg wat ík wilde hebben. Onana was van 1 naar 24 gegaan, dus vroeg ik of hij 1 voor me kon regelen. Kan natuurlijk helemaal niet als je geen minuut hebt gespeeld. Ten Hag belde op en vertelde dat hij dat écht niet kon maken. Was ook geen probleem natuurlijk. Ik kreeg 16. Ja, toch weer wat dichter bij de basis", besluit Van Leer.