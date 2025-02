Benjamin van Leer ziet foto's van zwangere Lieke Martens: "Mooi"

Lieke Martens maakte op 19 augustus via Instagram bekend dat ze, samen met haar partner (voormalig Ajacied Benjamin van Leer), zwanger is. De voormalig profvoetbalster heeft inmiddels ook een paar prachtige foto's van haar zwangersschapsshoot online gezet.

Martens, die in het verleden onder meer bij FC Barcelona en Paris Saint-Germain speelde en vele successen kende bij de OranjeLeeuwinnen, krijgt volop complimenten van haar volgers. "Prachtig zwanger", valt te lezen op haar pagina. "Wat mooi", zegt een ander.

De post is inmiddels al over de 70.000 likes heen. Ook BN'ers als Irene Schouten en Jill Roord reageren enthousiast. Martens, die eerder al liet weten dat ze een jongetje krijgen, is op de foto's - gemaakt door Roosje van Leeuwen - het stralende middelpunt en toont vol trots haar buik.