Bereikt Nederland de halve finale? Pak ruim drie(!) keer je inzet

Nederland liet een goede indruk achter in De Kuip en moest pas in blessuretijd met een man minder de gelijkmaker slikken. Toch is Spanje de grote favoriet voor de return. Een zege van de Spanjaarden levert bij BetMGM 1.66 keer je inzet op. Met een overwinning van Nederland kan je je inzet zelfs bijna vervijfvoudigen (4.90).

Oranje hoeft echter niet per se te winnen om Spanje uit te schakelen. Dat is namelijk ook mogelijk na een gelijkspel in de verlenging of via strafschoppen. Gaat Nederland door, dan heb je een interessante quotering te pakken. Je krijgt dan namelijk ruim drie (3.20) keer je inzet! Wordt er net als afgelopen donderdag minimaal vier keer gescoord, dan kan je je inleg ook ruim verdrievoudigen (3.10).

Het kan ook interessant zijn om op doelpuntenmakers in te zetten. Scoort Memphis Depay in zijn 100ste interland? Dan levert dat 4.80 keer je inzet op. Interessant, omdat de nummer twee op de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal ook de penalty's neemt. Op goals van Cody Gakpo (4.40), Lamine Yamal (3.30) en Nico Williams (3.95) staan lagere odds.

