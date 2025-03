Berghuis: "Als we op ons best waren, had het misschien gekund"

Steven Berghuis zag donderdagavond hoe Ajax simpelweg tekortkwam tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers gingen met 4-1 onderuit in Duitsland en werden uitgeschakeld in de Europa League. Volgens Berghuis was de Duitse tegenstander op alle fronten sterker.

"Misschien voor vanavond wel. Dat is een vraag die je natuurlijk niet aan mij moet stellen", antwoordt Berghuis op de vraag of dit het sterkste elftal was waarmee Ajax kon beginnen. "We hebben alles geprobeerd met de jongens die beschikbaar waren en die werden opgesteld. Uiteindelijk kwamen we daarin veel tekort tegen een goede ploeg. Dat is het verhaal."

De aanvaller weet waar het fout ging. "Je speelt natuurlijk in een nieuwe samenstelling, waarin zulke ploegen de onderlinge afstemming gewoon snel afstraffen. Ik weet niet waar het precies mis ging, maar zij waren denk ik in alles beter", stelt Berghuis. Toch zag hij de wil bij zijn ploeggenoten. "We hebben het geprobeerd, alleen niet goed genoeg."

Over de keuzes van trainer Francesco Farioli, die op tien posities wisselde, is Berghuis helder. "Dit zijn dingen waarin je gewoon volgt, that's it. Dan ga je vol goede moed - met het plan - richting deze wedstrijd." Berghuis had nog even hoop op een beter resultaat. "Ik denk dat als we echt op ons best waren, dat het dan misschien gekund had. Nu gaan alle felicitaties naar Eintracht Frankfurt, de verdiende winnaar."