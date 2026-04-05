Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
Steven Berghuis vindt dat Ajax het verdiende om te verliezen van FC Twente op zaterdagavond. De aanvoerder van de Amsterdammers zag FC Twente simpelweg als de betere.
"Uiteindelijk verdienen we het gewoon niet", meent Berghuis bij ESPN. "We proberen het wel, af en toe hebben we goede momenten, maar de basis is gewoon niet goed genoeg. Dat zie je vooral in de tweede helft, dat het helemaal wegvalt. Ondanks het seizoen dat we hebben, met de trainerswisselingen, noem maar op… Maar we verdienen het gewoon niet. De ruimtes liggen er, het plan ligt er, maar het is gewoon niet goed genoeg."
"Het is verklaarbaar met het seizoen dat we hebben, maar we moeten hier gewoon winnen van Twente", zegt de buitenspeler. "We hebben het niet gepakt, dus dan verdien je het gewoon niet. Wat verwacht je? We proberen het met z’n allen, er is nog niets beslist en we gaan voor het hoogst haalbare."
Berghuis baalt: "Uiteindelijk verdienen we de winst gewoon niet"
