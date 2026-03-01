Berghuis baalt van de wedstrijdbal: "Stuitert alle kanten op"

Steven Berghuis hield een dubbel gevoel over aan het doelpuntloze gelijkspel van Ajax tegen PEC Zwolle. De aanvaller maakte zijn rentree na langdurig blessureleed en was daar persoonlijk tevreden over, maar spaarde zijn ploeg niet. Ook uitte hij kritiek op de omstandigheden in Zwolle.

Berghuis wees na afloop bij ESPN op het veld en de wedstrijdbal als factoren die het spel negatief beïnvloedden. "De bal is dit seizoen extreem licht en in combinatie met dit veld stuitert hij alle kanten op", stelde hij. "Je zag twee ploegen die daar moeite mee hadden."

Voor Berghuis zelf was het duel in Zwolle zijn tweede invalbeurt sinds zijn terugkeer van een slepende liesblessure. Tegen NEC maakte hij al kort zijn comeback, nu kreeg hij een halfuur speeltijd. "Persoonlijk ben ik blij dat ik minuten kan maken en me goed voel", aldus de linkspoot. "Ik heb weinig last gehad, zeker na zo’n lange periode aan de kant."

Toch overheerst bij Berghuis geen tevredenheid over het resultaat. Ajax slaagde er nauwelijks in om onder de druk van PEC Zwolle uit te spelen en creëerde weinig uitgespeelde kansen. "We kwamen er niet goed onderuit en het was gewoon niet voldoende", erkende Berghuis. "Als Ajax moet je hier winnen. Op basis van wat we hebben laten zien, heb je daar eigenlijk geen recht op."