Berghuis benadrukt: "Het is bijzonder dat hij bij Ajax rondloopt"

In een interview met Ajax TV wordt Steven Berghuis gevraagd naar zijn band met Jordan Henderson. Hij geeft aan veel met de Engelsman op te trekken. "We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Remko (Pasveer, red.) en Davy (Klaassen, red.) zijn er eigenlijk ook altijd bij, dus dan zijn we met zijn vieren. Eigenlijk altijd wel: in de kleedkamer, bij het eten, in de sauna… Dat is leuk."

Berghuis onderstreept daarnaast hoe belangrijk Henderson is voor Ajax. "In alles geeft hij het voorbeeld, maar hij is ook gewoon écht een hele goede speler. Het is echt wel bijzonder dat Ajax hem heeft weten aan te trekken. Ik denk dat ze op het goede moment hebben toegeslagen in Saudi-Arabië", lacht hij. “Dat is wel iets wat we moeten beseffen, dat het bijzonder is dat zo’n speler hier rondloopt."