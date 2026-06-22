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Berghuis bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax

Sara
bron: Transfermarkt
Steven Berghuis neemt de bal aan
Steven Berghuis neemt de bal aan Foto: © BSR Agency

Steven Berghuis weet dat het nieuwe seizoen alweer voor de deur staat. Na een teleurstellend seizoen van Ajax ziet de buitenspeler dat zijn marktwaarde opnieuw is gedaald.

De hoogste marktwaarde die hij ooit heeft gehad was in zijn meest succesvolle periode bij Ajax in 2022. Berghuis had destijds een marktwaarde van 15 miljoen euro. Deze is volgens Transfermarkt nu gedaald tot slechts 2 miljoen euro.

Berghuis kwam in totaal dit seizoen 22 keer in actie voor Ajax. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en twee assists. 

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