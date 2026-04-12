Het laatste Ajax Nieuws

Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"

Steven Berghuis haalt uit
Steven Berghuis haalt uit

Steven Berghuis omschreef de overwinning van Ajax bij hekkensluiter Heracles Almelo als ‘oké’. De aanvoerder van de Amsterdammers, die in Almelo nog twee keer scoorde, was tevreden met de reactie van zijn ploeg na de nederlaag van vorige week tegen FC Twente.

"We hebben goed gereageerd na vorige week", zei Berghuis voor de camera van ESPN. "We hebben de punten hard nodig, dus het is gewoon belangrijk." Toch wilde hij niet te euforisch doen over het optreden van Ajax. "Het is maar waar je de lat legt. Je wil meer, je wil beter." Wel zag hij voldoende positieve punten. "Ik ben hartstikke blij. We hebben goede dingen laten zien."

Volgens Berghuis zat het verschil met het duel tegen FC Twente vooral in de uitvoering van het plan. "Het houden aan het wedstrijdplan." Daarnaast vond hij dat Ajax fysiek sterker voor de dag kwam. "We hadden ook wat meer body met Ko (Itakura, red.) denk ik."

Ajax kwam daardoor nauwelijks in de problemen. "Daarin kwamen we ook weinig in de problemen, op de laatste fase na." Berghuis sloot af met een tevreden gevoel over zijn bijdrage: "Allebei de goals gaven me voldoening."

Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"

