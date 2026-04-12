Berghuis bescheiden na 0-3 zege: "Het is maar waar je de lat legt"

Steven Berghuis omschreef de overwinning van Ajax bij hekkensluiter Heracles Almelo als ‘oké’. De aanvoerder van de Amsterdammers, die in Almelo nog twee keer scoorde, was tevreden met de reactie van zijn ploeg na de nederlaag van vorige week tegen FC Twente.

"We hebben goed gereageerd na vorige week", zei Berghuis voor de camera van ESPN. "We hebben de punten hard nodig, dus het is gewoon belangrijk." Toch wilde hij niet te euforisch doen over het optreden van Ajax. "Het is maar waar je de lat legt. Je wil meer, je wil beter." Wel zag hij voldoende positieve punten. "Ik ben hartstikke blij. We hebben goede dingen laten zien."

Volgens Berghuis zat het verschil met het duel tegen FC Twente vooral in de uitvoering van het plan. "Het houden aan het wedstrijdplan." Daarnaast vond hij dat Ajax fysiek sterker voor de dag kwam. "We hadden ook wat meer body met Ko (Itakura, red.) denk ik."