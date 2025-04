Berghuis dacht aan Ten Hag tijdens 'Willem II': "Zei dat altijd"

"Natuurlijk is dit een wedstrijd die je kan verliezen, maar als je ziet hoe vaak we in de zestien komen dan kan het niet uitblijven", sprak de invaller. "Je weet dat je nog wapens hebt op de bank, jongens die makkelijk scoren. Het kon eigenlijk niet uitblijven, maar je ziet veel wedstrijd dat het 1-0 blijft. We hebben dingen gedaan die we het hele jaar al doen, voor elkaar blijven werken, aanvalspatronen en goed in de restverdediging. Dan kan het niet uitblijven."

Dat Willem II de score opende, zorgde wel voor wat zenuwen bij Berghuis. "Ik moet dan altijd terugdenken aan Erik (Ten Hag red.). Die had het altijd over meaning from the first goal. Hoe belangrijk die eerste goal is. Hij zei dat altijd en dat zijn cruciale dingen in deze wedstrijd. Eigenlijk niet vandaag want Willem II maakt de eerste goal. Dan speel je eigenlijk tegen de tijd en het stadion en dan moet zo snel mogelijk die 1-1 vallen", aldus de aanvallende middenvelder.