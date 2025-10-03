Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Berghuis deelt steek onder water uit: "Je had hem gewoon in huis"

Arthur
bron: Persconferentie Ajax
Steven Berghuis in Zeist
Steven Berghuis in Zeist Foto: © Pro Shots

Op de persconferentie deze week werd Steven Berghuis gevraagd naar de situatie op de zes-positie bij Ajax. Nadat de club Jordan Henderson transfervrij naar Brentford liet vertrekken, slaagde Ajax er niet in de ervaren middenvelder adequaat te vervangen. Uiteindelijk kwam de keuze uit op James McConnell, het talent dat dit seizoen van Liverpool wordt gehuurd. Door fysieke klachten kwam hij tot nu toe slechts twee keer als invaller in actie voor Ajax.

Berghuis werd gevraagd of het team lijdt onder het vertrek van Henderson of het ontbreken van een ervaren opvolger: "Ja, ik denk dat het wel zichtbaar is. Het is natuurlijk heel moeilijk om een vervanger voor Jordan te vinden. Een speler van zijn kaliber, met zijn kwaliteiten. Die haal je gewoon niet snel naar Ajax. En je had hem gewoon in huis, met nog een jaar contract. Helaas...", aldus Berghuis. Met deze woorden zette hij vraagtekens bij het technisch beleid van de club.

Henderson tekende deze zomer transfervrij bij Brentford in de Premier League, nadat zijn miljoenencontract bij Ajax werd beëindigd. Berghuis benadrukte dat zijn vertrek een groot gat heeft achtergelaten: "Niet alleen routine, maar het was ook gewoon écht kwaliteit. Echt een kwaliteitsspeler. In alles", zo verklaarde hij.

