Geschreven door Jessica Westdijk 11 aug 2021 om 17:08

In overleg met Ajax heeft Steven Berghuis aangifte gedaan naar aanleiding van de vele bedreigingen, zo schrijft De Telegraaf. De overstap van Feyenoord naar Ajax is gevoelig en bracht bij veel mensen dus het slechtste in hen naar boven.

Bij de aangifte hebben Berghuis en de club 19 pagina’s aan bedreigingen meegestuurd. Veelal wordt er gerefereerd naar 19 december: op die dag is Berghuis jarig én speelt hij in De Kuip zijn eerste Klassieker in het Ajax-shirt. “Mijn gezin en ik hebben in ieder geval een deel van deze berichten als zeer bedreigend ervaren en achten het daarom noodzakelijk om aangifte van bedreiging te doen”, schrijft Berghuis in zijn brief aan de politie.

Ajax steunt de aanvaller volledig: “Wij staan als club volledig achter de aangifte die is gedaan en waar mogelijk helpen wij hem, zodat hij zich volledig kan richten op het voetballen. Steven is hartelijk welkom bij Ajax en dat voelt hij vanaf de eerste dag. In de twee thuiswedstrijden die we vorige week speelden, hoorde je ook dat hij door onze fans goed werd ontvangen”, aldus Edwin van der Sar.