Berghuis duidelijk: "Er moet geen ruimte zijn voor grijs gebied"

Steven Berghuis vindt de penalty voor Ajax tegen PEC Zwolle gerechtvaardigd. De aanvaller en middenvelder geeft aan dat er geen twijfel mag bestaan over de beslissing wanneer het om hands gaat.

Door een rake strafschop van Kenneth Taylor, die werd gegeven na een handsbal van Anselmo García MacNulty, won Ajax met 0-1 van PEC Zwolle. "Als je je handen op die manier houdt…", steekt Berghuis van wal bij ESPN. "Bij FC Twente-NEC zag ik dat NEC geen penalty kreeg. Er moet geen ruimte zijn voor grijs gebied. Bij dit soort dingen is het gewoon hands."

Ajax begon matig aan de wedstrijd in Zwolle. "We stonden te veel vast op onze posities, waardoor Zwolle ons onder druk kon zetten", aldus de aanvaller annex middenvelder. "Op rechts besloten we toen wat meer beweging te brengen met positiewisselingen van mij, Gaaei en Fitz-Jim. Dan wordt er aangevallen met een overtal en moeten er keuzes worden gemaakt."