Berghuis eerlijk: "Hebben te weinig aanspraak gemaakt op de zege"

Steven Berghuis vond dat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax geen wedstrijd van hoog niveau was. De aanvaller gaf na afloop aan dat zijn ploeg ook niet echt verdiende om te winnen. Het duel in De Kuip eindigde in 1-1, waarna Berghuis zijn analyse gaf bij ESPN .

"Kwalitatief was het niet super", begint Berghuis. "In een fase van de competitie waarin de drie punten voor deze teams heel belangrijk waren, zag je dat wel terug in keuzes. Bij het moment van Steur dacht je misschien: wij gaan hier met de drie punten weg. Het was vlak na rust en beide teams kregen niet kans op kans, terwijl we allebei ook niet keer op keer die ruimtes aanvielen. Dat zie je wel vaker in Klassiekers, dat die momenten er weinig zijn."

Volgens Berghuis liet Ajax ook na om na de openingstreffer door te drukken. "Maar ook na de goal hebben we te weinig aanspraak gemaakt op het binnenhalen van die overwinning", zegt Berghuis, die het eens is met de metafoor dat Feyenoord en Ajax twee boksers leken die niet in staat waren elkaar knock-out te slaan. "Een beetje wel. Qua niveau liggen we denk ik redelijk dicht bij elkaar."

"Het is ook altijd moeilijk om hier te komen, met de energie die Feyenoord erin legt. Het ligt er wel, maar het herkennen is in deze ambiance gewoon anders. De mannen die aan de desk staan, hebben ook op dit veld gestaan. Dan kijk je soms beelden terug en dan denk je: hoe heb ik dat niet gezien? Maar in deze wedstrijd, met deze ambiance en hoe belangrijk de punten zijn, maakt dat het een stuk moeilijker", aldus Berghuis.