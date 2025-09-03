"Berghuis en Gloukh vinden het heerlijk om met Dolberg te spelen"

"Jongens als Berghuis, Moro en Gloukh vinden het denk ik heerlijk om met een type als Dolberg te spelen", sprak hij in 'De Voetbalkantine' op ESPN. "Dat is wel een beetje een persoonlijke aanname, maar Dolberg is gewoon iets meer een voetballer dan Weghorst voor mij. En natuurlijk sta je in de spits om doelpunten te maken en in de zestien zouden ze van elkaar wat moeten hebben, maar ik kijk liever naar Dolberg", legt Jansen uit.

"Dan heb ik het nog niet eens over zijn hele aura, want als je er naar kijkt ademt het wel voetbal", vervolgt hij enthousiast. "Je wil wedstrijden winnen. En de vraag is of je met Dolberg meer wedstrijden wint dan met Weghorst. Iemand als Gaaei zou misschien liever met Weghorst spelen. Ik denk dat Berghuis dan weer heel blij is om met Dolberg te spelen. Moro, Gloukh en Berghuis zijn heel veel op zoek naar de pass. Daar past Dolberg heel erg bij. Ze zijn heel weinig op zoek naar buitenom gaan en voorzetten zoeken", besluit Anco Jansen over het huidige tactische strijdplan van trainer John Heitinga bij de club uit Amsterdam.