AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Berghuis en Gloukh vinden het heerlijk om met Dolberg te spelen"

Niek
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich dinsdagavond definitief te versterken met Kasper Dolberg en Anco Jansen kijkt uit naar de terugkeer van de Deense centrumspits. De voormalig profvoetballer heeft hoge verwachtingen van de aanvaller.

"Jongens als Berghuis, Moro en Gloukh vinden het denk ik heerlijk om met een type als Dolberg te spelen", sprak hij in 'De Voetbalkantine' op ESPN. "Dat is wel een beetje een persoonlijke aanname, maar Dolberg is gewoon iets meer een voetballer dan Weghorst voor mij. En natuurlijk sta je in de spits om doelpunten te maken en in de zestien zouden ze van elkaar wat moeten hebben, maar ik kijk liever naar Dolberg", legt Jansen uit. 

"Dan heb ik het nog niet eens over zijn hele aura, want als je er naar kijkt ademt het wel voetbal", vervolgt hij enthousiast. "Je wil wedstrijden winnen. En de vraag is of je met Dolberg meer wedstrijden wint dan met Weghorst. Iemand als Gaaei zou misschien liever met Weghorst spelen. Ik denk dat Berghuis dan weer heel blij is om met Dolberg te spelen. Moro, Gloukh en Berghuis zijn heel veel op zoek naar de pass. Daar past Dolberg heel erg bij. Ze zijn heel weinig op zoek naar buitenom gaan en voorzetten zoeken", besluit Anco Jansen over het huidige tactische strijdplan van trainer John Heitinga bij de club uit Amsterdam. 

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd