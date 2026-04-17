Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"

Joram
bron: Voetbal International
Steven Berghuis neemt de bal aan Foto: © BSR Agency

Ajax won vorige week met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo, mede dankzij twee doelpunten van Steven Berghuis. Voetbaljournalist Tom Knipping is lovend over de Ajax-speler, die volgens hem de laatste weken niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten indruk maakt.

"Berghuis scoorde twee keer tegen Heracles, maar valt de laatste weken ook op met realistische interviews", zo schrijft Knipping in Voetbal International. "Na FC Twente-thuis hield hij een betoog over een gebrek aan cohesie tussen het aankoopbeleid en de speelwijze, waarbij hij de dure aanloop Oscar Gloukh als voorbeeld nam."

Ook na de overwinning in Almelo viel Berghuis volgens Knipping op door zijn nuchtere houding. "Na de 0-3 bij hekkensluiter Heracles wilde Berghuis niet te euforisch doen, omdat het maar net is waar je de lat legt. Zo is het. Prettig om naar een aanvoerder te luisteren die niet alleen voorgekauwde clichés oplepelt", aldus Tom Knipping over Steven Berghuis. 

Gerelateerd:
Een duel tussen Dion Versluis (NAC Breda) en Kenneth Taylor (Ajax)

'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'

0
Renee van Asten juicht na haar eerste goal voor de OranjeLeeuwinnen

Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"

0
Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'

Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"

Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"

'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
