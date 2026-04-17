Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
Ajax won vorige week met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo, mede dankzij twee doelpunten van Steven Berghuis. Voetbaljournalist Tom Knipping is lovend over de Ajax-speler, die volgens hem de laatste weken niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten indruk maakt.
"Berghuis scoorde twee keer tegen Heracles, maar valt de laatste weken ook op met realistische interviews", zo schrijft Knipping in Voetbal International. "Na FC Twente-thuis hield hij een betoog over een gebrek aan cohesie tussen het aankoopbeleid en de speelwijze, waarbij hij de dure aanloop Oscar Gloukh als voorbeeld nam."
Ook na de overwinning in Almelo viel Berghuis volgens Knipping op door zijn nuchtere houding. "Na de 0-3 bij hekkensluiter Heracles wilde Berghuis niet te euforisch doen, omdat het maar net is waar je de lat legt. Zo is het. Prettig om naar een aanvoerder te luisteren die niet alleen voorgekauwde clichés oplepelt", aldus Tom Knipping over Steven Berghuis.
