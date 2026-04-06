"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"

Oscár García verraste in het duel van Ajax met FC Twente (1-2 red.) door Oliver Edvardsen op te stellen. Pieter Zwart begrijpt dat wel. De Noor werkt hard, waardoor Mats Rots, een van de grote wapens van FC Twente, meer moeite zal krijgen met zijn rushes naar voren.

"Oliver Edvardsen is een aanvaller voor speciale klussen. Ajax-trainers benutten hem als ze bang zijn voor een back", schrijft Zwart in Voetbal International. "Dan komt de longinhoud en discipline van de Noor van pas als tegenzet. Dat is de reden dat Oscar García thuis tegen FC Twente plots een basisplek inruimt voor Edvardsen. Hij moet het speciale wapen van Twente stoppen: Mats Rots." Edvardsen brengt echter ook nadelen met zich mee. "De schaduwkant van de keuze van Edvardsen komt naar voren in het positiespel van Ajax. De rechterflank is aan de bal al het hele seizoen minder goed dan de andere vleugel. Youri Baas is een betere opbouwer dan Josip Sutalo, Sean Steur is meer bij het combinatiespel betrokken dan Davy Klaassen en Mika Godts is de beste aanvaller van Ajax. Tijdens de eerste duels onder García is de focus nog meer naar links geschoven door de introductie van Takehiro Tomiyasu, die als linksachter rust brengt met zijn passing."