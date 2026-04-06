"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Oscár García verraste in het duel van Ajax met FC Twente (1-2 red.) door Oliver Edvardsen op te stellen. Pieter Zwart begrijpt dat wel. De Noor werkt hard, waardoor Mats Rots, een van de grote wapens van FC Twente, meer moeite zal krijgen met zijn rushes naar voren.
"Oliver Edvardsen is een aanvaller voor speciale klussen. Ajax-trainers benutten hem als ze bang zijn voor een back", schrijft Zwart in Voetbal International. "Dan komt de longinhoud en discipline van de Noor van pas als tegenzet. Dat is de reden dat Oscar García thuis tegen FC Twente plots een basisplek inruimt voor Edvardsen. Hij moet het speciale wapen van Twente stoppen: Mats Rots."
Edvardsen brengt echter ook nadelen met zich mee. "De schaduwkant van de keuze van Edvardsen komt naar voren in het positiespel van Ajax. De rechterflank is aan de bal al het hele seizoen minder goed dan de andere vleugel. Youri Baas is een betere opbouwer dan Josip Sutalo, Sean Steur is meer bij het combinatiespel betrokken dan Davy Klaassen en Mika Godts is de beste aanvaller van Ajax. Tijdens de eerste duels onder García is de focus nog meer naar links geschoven door de introductie van Takehiro Tomiyasu, die als linksachter rust brengt met zijn passing."
Edvardsen zijn taak is om de momenten van druk naar voren zelf te herkennen. Dit gaat echter niet altijd goed. "De rechtsbuiten moet indien mogelijk Ruud Nijstad afjagen. Alleen ontbreekt tijdens twee cruciale situaties voor rust op dit vlak bij Ajax de afstemming."
Oscar Gloukh vervangt hem in de tweede helft. "De Israëliër gaat op het middenveld spelen en Berghuis maakt als rechtsbuiten ruimte voor de opkomende Gaaei." Maher Carrizo en Don-Angelo Konadu worden ook gebracht. "Twente herkent perfect waar Ajax in die samenstelling de ruimte laat. Godts jaagt af richting het centrum, waardoor Bart van Rooij aanspeelbaar wordt op de rechterflank."
"Van Rooij doet dan iets wat Steur blijkbaar niet meer kan opbrengen. De rechtsback van Twente steekt zonder bal het hele veld over en de linksmid van Ajax kan hem niet volgen", ziet Zwart, die dat typerend vindt. "Voor Ajax is dat een kenmerkend moment. Steur is niet de enige technicus die defensief nogal eens verzaakt. Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar ook allemaal een handje van."
"Aangezien tegenwoordig bij teams als Twente de backs bijzonder balvaardig zijn, levert dat problemen op", meent hij. "Door deze tekortkomingen bij ploeggenoten komen verschillende trainers vroeg of laat uit bij Edvardsen. Alleen weet García nu ook dat het opstellen van de Noor de nodige nadelen met zich meebrengt."
