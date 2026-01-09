Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
"Berghuis hangend op rechts, Dolberg in de spits en Godts links"

Niek
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Telstar en Bram van Polen is benieuwd naar de opstelling van de club uit Amsterdam in de tweede seizoenshelft. De voormalig profvoetballer hoopt dat Steven Berghuis weer een basisplaats gaat afdwingen bij de ploeg van trainer Fred Grim. 

Zijn ideale elftal? "Jaros, Wijndal, Baas, Itakura en Gaaei, hoog op het veld. Dan heb ik Regeer, Taylor en Gloukh op tien", legt hij uit in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN. "Berghuis heb ik rechts hangend, Dolberg in de spits en Godts op links. Een fitte Berghuis moet het nog kunnen met een Gaaei die eroverheen komt", voorspelt Van Polen, die in het verleden bij PEC Zwolle speelde. 

Commentator Teun de Boer komt nog met een andere optie in de achterhoede. "Ik heb Tomiyasu op rechtsback als hij volledig fit is", reageert hij. "Rosa heb ik op linksback, maar eigenlijk is dat dé positie waar Ajax nog iets aan moet doen als het gaat om inkomende transfers. Ik heb een centraal duo met Baas en Itakura en ik heb Steur en Mokio erin staan. Gloukh heb ik op rechts met Dolberg en Godts", besluit De Boer. 

