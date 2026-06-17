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Nederlands elftal

Berghuis heeft dubbel gevoel bij NOS-grap: "Ik weet hoe dat is"

Amber
bron: NOS
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Donyell Malen kende een moeizame wedstrijd tegen Japan en slaagde er niet in om tot scoren te komen voor het Nederlands elftal. Bij de NOS zorgde dat dinsdagavond voor een luchtig momentje, toen er beelden werden getoond van de spits die na de Oranje-training aan het voetballen was met zijn kinderen. Hoewel er met een flinke knipoog werd verwezen naar het gebrek aan scherpte bij Malen, keek Ajacied Steven Berghuis met een dubbel gevoel naar de uitzending.

In de getoonde video van de omroep was te zien hoe de jonge kinderen van Malen probeerden te scoren. Verslaggever Jeroen Stekelenburg grapte hierbij: "En wij waren natuurlijk benieuwd of er een Malen is die de bal wél in het doel kan krijgen."

Berghuis, die als analist te gast was in de studio, kon een glimlach aanvankelijk niet onderdrukken, maar plaatste direct een serieuze kanttekening bij het item. "Dat inzoomen op Malen… Natuurlijk zijn het lieve beelden, dat begrijp ik, maar ik weet hoe zoiets is als je in de schoenen van een speler staat."

Wanneer je als topspeler onder een vergrootglas ligt, is het de kunst om de media-aandacht en de publieke opinie links te laten liggen. Volgens de Ajacied is dat in de praktijk echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op de vraag of je dit soort plagerijtjes en kritiek als speler daadwerkelijk meekrijgt in het spelershotel, reageerde Berghuis kraakhelder.

"Je moet je ervoor afsluiten. Of dat dan lukt? Niet helemaal, denk ik. Maar dat moet je wel doen." De 30-jarige Berghuis kwam in zijn loopbaan tot dusver 46 keer uit voor het Nederlands elftal. Hij was van de partij op het EK van 2020 en WK van 2022.

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