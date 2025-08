Berghuis heeft nieuwe gewoonte: "Wil zo lang mogelijk voetballen"

"Door die rug wil je ruimte in de heupen en alle spiergroepen houden", vertelde Berghuis eerder al aan het Algemeen Dagblad. Zondag bevestigde hij met een knipoog dat hij zijn yogaklas in Amsterdam twee keer per week bezoekt. "Ik wilde het een beetje stil houden, maar dat lukt niet als jij zulke vragen stelt", grapte hij tegen Ziggo Sport.

Berghuis hoopt door deze extra investering zijn carrière te verlengen. "Het ging altijd vanzelf en als dat ineens niet meer zo is, dan moet je iets doen." Inmiddels is zijn rugklacht onder controle en wil hij vooral weer vooruitkijken met het elftal: "We zijn jong, talentvol en moeten nog wat stappen zetten, maar we zijn ermee bezig."