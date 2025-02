Berghuis hint op grote toekomst: "Dit is nog maar het begin"

Na de overtuigende 0-2 zege van Ajax op Union Sint-Gillis in de Europa League toonde Steven Berghuis zich tevreden over het optreden van zijn ploeg. De ervaren aanvaller, die als spits aan de wedstrijd begon, zag een sterk Ajax dat zowel vechtlust als kwaliteit toonde.

"Als team waren we gewoon goed. We vechten voor elkaar en ook de mentaliteit zat goed. In dit soort wedstrijden op zo'n veld tegen zo'n ploeg heb je dat gewoon nodig. Daarom waren we vooraf ook gewoon in vertrouwen dat we dit goed zouden afmaken, omdat we als groep goed in elkaar zitten," aldus Berghuis bij Ziggo Sport.

Bij Ajax ging veel lof uit naar Jorthy Mokio, die op zestienjarige leeftijd een uitstekende wedstrijd speelde en zich zelfs met een doelpunt wist te onderscheiden. Berghuis is onder de indruk van zijn jonge ploeggenoot: "Ik heb hele mooie dingen gezien. Van Mokio ook natuurlijk, dat mag niet onderbelicht blijven, maar dat zal ook zeker niet gebeuren. Zestien jaar, mooi begin voor hem en hard blijven werken om door te pakken."

Naast Mokio waren ook andere talenten onderdeel van de selectie in Brussel. "Er zaten nog twee mooie talenten, Rayane Bounida en Sean Steur, op de bank," vervolgt Berghuis. "Als we dan jongens als Van den Boomen en Henderson missen, dan is het mooi dat het zo wordt opgevuld." De Ajax-aanvaller ziet daarmee een positieve ontwikkeling binnen de ploeg, waarin de jeugd steeds vaker kansen krijgt om zich te bewijzen.