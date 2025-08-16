Berghuis hoopt op WK met Oranje: "Zie daar wel een klein kansje"

"Ik ben nu best wel lang weg", begint Berghuis over Oranje bij ESPN. "Ik denk nog steeds wel dat voor linkspoten in één of andere rol, al is het opportunistisch in de laatste fase bijvoorbeeld, dan weet ik nog steeds dat ik een kans kan creëren. Dus ik zie daar nog wel een klein kansje. Ik zal het gewoon moeten laten zien. Voor mij is de deur nooit dicht."

De inmiddels 33-jarige aanvaller van Ajax weet echter ook dat de kans klein is. "Omdat het WK er nu bijna is. Maar ze zijn nu ook met een heel goede lichting bezig. Ik geloof in mezelf en ik denk dat als ik naar de selectie kijk, dat ik iets in te brengen heb, maar verder niet."