2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Berghuis hoopt op WK met Oranje: "Zie daar wel een klein kansje"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis hoopt zijn laatste wedstrijd namens het Nederlands elftal nog niet gespeeld te hebben. De 46-voudig international is eerlijk over zijn droom om aan het WK mee te doen.

"Ik ben nu best wel lang weg", begint Berghuis over Oranje bij ESPN. "Ik denk nog steeds wel dat voor linkspoten in één of andere rol, al is het opportunistisch in de laatste fase bijvoorbeeld, dan weet ik nog steeds dat ik een kans kan creëren. Dus ik zie daar nog wel een klein kansje. Ik zal het gewoon moeten laten zien. Voor mij is de deur nooit dicht."

De inmiddels 33-jarige aanvaller van Ajax weet echter ook dat de kans klein is. "Omdat het WK er nu bijna is. Maar ze zijn nu ook met een heel goede lichting bezig. Ik geloof in mezelf en ik denk dat als ik naar de selectie kijk, dat ik iets in te brengen heb, maar verder niet."

Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis
