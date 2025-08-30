AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Berghuis hoopte op Real Madrid of Barcelona: "Nog niet geweest"

Amber
bron: Ziggo Sport
Steven Berghuis met de aanvoerdersband om
Steven Berghuis met de aanvoerdersband om Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis kijkt uit naar de Champions League-wedstrijden van Ajax. De Amsterdammers werden donderdagavond gekoppeld aan onder meer Chelsea. Dat betekent een weerzien met Jorrel Hato, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Londen.

Ajax werd donderdag gekoppeld aan Internazionale en Chelsea. Waar sommige mensen spreken van een gunstige loting, ziet Berghuis dat anders. "Zo heb ik niet gekeken. Het zijn twee ongelooflijk goede teams, maar dat waren ze allemaal in die pot. Ook in pot twee en zelfs ook in pot vier. Maar dat weet je in de Champions League", aldus de 33-jarige middenvelder annex aanvaller tegenover Ziggo Sport.

Het duel met Chelsea brengt een extra persoonlijk tintje met zich mee: de kans bestaat dat Berghuis rechtstreeks tegenover Hato komt te staan. “"Het zou kunnen dat we in dezelfde zones uitkomen", zegt hij daarover. "Ik heb hem vorige week nog gezien, want hij nam afscheid van Ajax. Ik ga hem wel een berichtje sturen."

Wat betreft de uitwedstrijden is er bij Berghuis een kleine teleurstelling. "Uit op Stamford Bridge is natuurlijk heel leuk. Ik kijk zelf naar stadions waar ik nog nooit ben geweest, maar er zat er geen eentje tussen helaas. Ik ben nog niet bij Real Madrid of FC Barcelona geweest, maar dat zat er niet in helaas."

Lees over het eerste elftal van Ajax
0 reacties
