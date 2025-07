Berghuis: "Ik dacht vaak: dit is niet het ideale middenveld"

Steven Berghuis is één van de uitblinkers in de voorbereiding bij Ajax. De aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, nam in vijf wedstrijden al vijf doelpunten voor zijn rekening. De creatieve linkspoot ontkent dat hij op revanche uit is na vorig seizoen.

"Niet echt, ik had toen soms een andere rol", vertelt hij op de website van het Algemeen Dagblad. "Farioli speelde echt met Jordan Henderson kort op en soms zelfs in de verdediging. Aanvallende middenvelders werden dan controlerende middenvelders. Dat probeerde ik zo goed mogelijk in te vullen. De buitenspelers moesten in eerste instantie het veld breed te houden. Het is lastig om de vinger erop te leggen", beseft Berghuis.

Of hij het beste is in een vrije rol op rechts? "Dat ligt echt aan de samenstelling van het middenveld", constateert hij. "Ik dacht vaak als ik speelde: dit is voor de balans niet het ideale middenveld. Na mijn periode met Edson Álvarez en Ryan Gravenberch was het altijd zoeken daarnaar. Toen kon ik als meest aanvallende mijn creativiteit kwijt, met goede buitenspelers voor me. In deze voorbereiding klikte het met Kian Fitz-Jim en Jorthy Mokio. Nu komen Davy Klaassen en Kenneth Taylor erbij. Dan is het zoeken naar de juiste balans", aldus Berghuis.

"Het liefst kom ik vrij in de assistzone en als er dan lopende mensen zijn en ik voel me goed, kan het rendement niet uitblijven", voorspelt hij. "Heitinga is daar met het individu wel meer naar op zoek. Bij Farioli maakte het niet uit wie het was. Dat was meer positiegebonden. Dat werkte ook fantastisch. Daardoor hadden we een heel mooi jaar. Dat ligt de ene alleen net iets lekkerder dan de ander. Ik heb als creatieveling denk ik ietsjes meer vrijheid nodig. Natuurlijk heeft iedereen zijn taken, maar als ik die de hele wedstrijd, systematisch in een bepaald gedeelte van het veld moet uitvoeren, blokt het af en toe gewoon ook.”