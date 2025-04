"Berghuis is een slimme speler die soms hele domme dingen doet"

Maarten Wijffels merkt dat Steven Berghuis zich heel anders opstelt per trainer. Als de Ajacied goed overweg kan met zijn trainer, is hij bereid keihard te werken.

In Voetbalpraat komt de rol van Berghuis in de topper tussen PSV en Ajax (0-2) ter sprake. “Als je ziet hoe hard hij werkt, terwijl hij helemaal niet zo goed voetbalt. Maar hij ging er op een gegeven moment met zo’n boei van een hoofd af, omdat hij alles gegeven had", zag Willem Vissers. Wijffels heeft daar een verklaring voor. "Bij Berghuis is het zo: als hij de trainer die hij heeft goed vindt en intelligent vindt, dan gaat hij. En als hij dat niet vindt, gaat hij niet."

Wijffels ziet dat Berghuis het goed kan vinden met trainer Francesco Farioli. “Bij Louis van Gaal bij Oranje was hij dat ook. Daar klaagde hij ook nooit, omdat hij Van Gaal ook hoog achtte", legt de journalist uit. "Berghuis is een hele slimme speler, die af en toe hele domme dingen doet", besluit Vissers.