Berghuis juicht terugkeer oud-Ajacied toe: "Hij is altijd welkom"

Berghuis merkte tegen Celtic dat Ajax nog aan de onderlinge afstemming moet werken. "Dat zit hem ook in coaching, als je onze achterhoede vandaag ziet: die is jong", vertelt hij aan Voetbal International. "En op het middenveld ook. Met Jordan en Remko zijn we natuurlijk twee jongens kwijtgeraakt die dat gevaar al van tevoren inschatten en inzien, en daarom kan ik me voorstellen dat daar in de selectiesamenstelling nog naar gekeken wordt."

De ervaren Blind zou daar in kunnen helpen. "Dat is niet aan mij, maar ik denk dat een goede Daley altijd welkom is", aldus Berghuis. "Natuurlijk, dat lijkt mij wel. Ik heb hem daar persoonlijk niet over gesproken." Voorlopig moet de coaching van andere spelers komen. "In principe heb je met Davy en mij wel ervaring, maar wij zijn vooral bezig met het druk zetten en niet met wat daarachter gebeurt. Daar hadden we vorig jaar Henderson én Pasveer voor de coaching, het neerzetten, het voorkomen van gevaarlijke situaties."