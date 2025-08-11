"Berghuis kan niet meer schieten op goal, dat is echt afgelopen"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar, maar Kenneth Perez was nog niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer denkt dat trainer John Heitinga de ideale opstelling nog niet gevonden heeft.

"Een middenveld met Klaassen en Berghuis, daar zit totaal geen dynamiek in", legt hij uit bij het programma 'Dit Was Het Weekend' op ESPN. "Berghuis kan daar (op het middenveld, red.) niet spelen. Helemaal niet zelfs. Hij kan niet meer schieten op goal, dat is echt afgelopen", constateert Perez.

"Het enige wat hij produceert zijn rollertjes. Natuurlijk is hij best wel creatief, maar er zit geen enkel tempo in", vervolgt de analyticus, die een duidelijke conclusie trekt. "Heitinga heeft duidelijk gekozen voor zijn ervaren spelers. Die wil hij aan zich binden, om te kijken of zij iets voor hem kunnen doen."