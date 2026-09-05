Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"

"Vorig jaar had ik af en toe het gevoel voor de wedstrijd dat het wel kop of munt was", begint Berghuis in gesprek met de officiële kanalen van Ajax. "Je wist niet helemaal wat je kon verwachten", zegt Berghuis, die John Heitinga eerst voor het roer zag staan, daarna interim-trainer Fred Grim en vervolgens Óscar García.

"Ik hoop dat we een team gaan formeren dat weet wat er van elkaar wordt verwacht", vervolgt Berghuis. "Een team dat daar vanaf dag één aan heeft gewerkt, zodat je niet meer van dat kop of munt afhankelijk bent, maar van tevoren weet dat als we dit doen, dat Ajax dan gaat winnen. Dan gaan we de verwachtingen waarmaken."