Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"
Steven Berghuis ziet dat Ajax door een veranderingsproces heengaat. Trainer Míchel Sánchez is hier volgens Berghuis verantwoordelijk voor. De oefenmeester krijgt dan ook de nodige lof.
"Vorig jaar had ik af en toe het gevoel voor de wedstrijd dat het wel kop of munt was", begint Berghuis in gesprek met de officiële kanalen van Ajax. "Je wist niet helemaal wat je kon verwachten", zegt Berghuis, die John Heitinga eerst voor het roer zag staan, daarna interim-trainer Fred Grim en vervolgens Óscar García.
"Ik hoop dat we een team gaan formeren dat weet wat er van elkaar wordt verwacht", vervolgt Berghuis. "Een team dat daar vanaf dag één aan heeft gewerkt, zodat je niet meer van dat kop of munt afhankelijk bent, maar van tevoren weet dat als we dit doen, dat Ajax dan gaat winnen. Dan gaan we de verwachtingen waarmaken."
Berghuis vindt niet dat de titel winnen cruciaal is. "Of je dan een prijs pakt of niet... Dat je competitief bent en het gevoel hebt dat je tegenstanders de baas bent, onafhankelijk van het resultaat. Dat het Ajax-publiek trots is op het team en dat we niet afhankelijk zijn van de vorm van de dag."
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