Berghuis krijgt credits: "Heeft echt een groot aandeel in gehad"

Dit seizoen was Edvardsen goed voor acht doelpunten in veertien Eredivisie-duels, waarmee hij zijn productie van voorgaande seizoenen overtrof. Dat was geen toeval. Frank Berghuis, assistent bij Go Ahead en vader van Steven, hielp hem met het perfectioneren van zijn sprints en loopacties. "Frank heeft daar echt een groot aandeel in gehad," zegt oud-trainer René Hake in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Oliver is enorm doelgericht en verschijnt op plekken in het doelgebied waar je niemand verwacht."

Naast zijn scorend vermogen beschikt Edvardsen over een werkethos dat goed past bij Ajax-trainer Francesco Farioli, die veel waarde hecht aan het verdedigende werk van zijn aanvallers. Llansana: "Als je de bal niet hebt, verdedigt hij altijd mee. Het is ook heel lastig om voorbij hem te komen." Die discipline en tactische slimheid maken hem tot een veelzijdige aanwinst voor Ajax. "Ik denk dat ze in Amsterdam heel veel plezier aan hem gaan beleven," besluit Llansana.