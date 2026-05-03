Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Steven Berghuis was na afloop van het duel tussen Ajax en PSV tevreden met het punt dat zijn ploeg alsnog wist te pakken. In een interview met ESPN gaf hij aan dat vooral de late gelijkmaker van Mika Godts voor opluchting zorgde bij de thuisploeg, die daardoor met 2-2 eindigde in de Eredivisie.
Toen hem werd gevraagd hoe hij zich voelde, reageerde Berghuis eerlijk: "Qua gevoel ben ik blij met die laatste 2-2 nog." Hij vond het lastig om precies te verklaren waarom Ajax na rust minder grip had op de wedstrijd. "Dat weet ik niet. Waren ze fitter? Ik weet niet of dat zo is", zei hij in reactie op een vraag van Hans Kraay Jr. Volgens Berghuis ging het spel op en neer en kende beide teams sterke fases. "Het ging een beetje op en neer. We hadden allebei goede momenten. PSV voetbalde misschien even net iets makkelijker dan wij. We vechten ons wel terug in de wedstrijd en we hebben er nog een 2-2 uitgesleept."
De middenvelder benadrukte ook hoezeer hij geniet van zijn tijd bij Ajax. "Ik heb het altijd leuk gevonden en ik moet de momenten koesteren die er nog zijn. Het is mooi om als speler in een volle ArenA te spelen tegen PSV. Dat moet je als speler niet vergeten."
Tot slot keek Berghuis vooruit naar de stand op de ranglijst. "Ik ben uiteindelijk blij omdat het een late 2-2 was, maar drie punten waren natuurlijk ook welkom geweest." Daarbij gaf hij aan dat de strijd om de tweede plek afhankelijk is van andere resultaten. "Dat ligt aan Feyenoord morgen (zondag, red.). Dat moeten we gaan kijken." Ajax speelt volgende week zondag opnieuw, dan is FC Utrecht de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.
