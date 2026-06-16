Berghuis laat zich uit over Feyenoord-aanstelling: "Hij koos..."

Steven Berghuis heeft verrast gereageerd op de aanstelling van Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord. De aanvaller van Ajax had de terugkeer van zijn voormalig trainer niet zien aankomen, maar spreekt tegelijkertijd met veel waardering over de opvolger van Robin van Persie.

Berghuis werkte in het seizoen 2016/17 samen met Van Bronckhorst en kroonde zich destijds met Feyenoord tot landskampioen. Daarom werd hem bij de NOS gevraagd naar zijn mening over de nieuwe trainer van de Rotterdammers. "Hij koos er bewust voor om assistent te zijn van Arne Slot bij Liverpool. Om zo uit de trainersrol te stappen. Het verhaal van de nieuwe td zal goed zijn geweest."

Ondanks zijn verbazing over de keuze van Van Bronckhorst heeft Berghuis veel vertrouwen in diens kwaliteiten als trainer. "Ik heb fijn met hem gewerkt, ja. Een fijne persoonlijkheid. Ik voelde me heel comfortabel op het veld."

De buitenspeler kijkt bovendien met warme gevoelens terug op het kampioensjaar in Rotterdam. "En we hadden een goed elftal in het seizoen 2016/17, een elftal dat een jaar ervoor de beker won, toen Nicolai Jørgensen, Brad Jones en ik werden toegevoegd."