Berghuis leeft op onder Heitinga: "Krijg vertrouwen, dat miste ik"

Thomas
bron: ESPN
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena
Steven Berghuis in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis lijkt onder John Heitinga nieuw leven te hebben ingeblazen in zijn Ajax-loopbaan. De aanvaller begon sterk aan het seizoen, met twee assists tegen Telstar, en oogt comfortabeler dan ooit in zijn rol binnen het elftal. Dat hij sinds kort tot het aanvoerdersgilde behoort, lijkt daarin geen doorslaggevende factor te zijn.

"Ik ben daar in mijn Ajax-periode nooit voor gevraagd", vertelt Berghuis over het feit dat hij pas sinds kort als aanvoerder wordt gezien. "Ik heb de band weleens gedragen omdat Bergwijn, Henderson of Klaassen niet op het veld stonden. Ik denk dat het, met hoe deze selectie in elkaar zit, logisch is dat de jongens die er al langer zijn Kenneth of ik hem dragen. Ik hecht er niet heel veel waarde aan. Het is hartstikke mooi als je 'm om hebt. Het is een eer, maar groter is het niet en het verandert ook niks", aldus de routinier in gesprek met ESPN.

Veel belangrijker dan de aanvoerdersband is voor Berghuis de speelstijl van het elftal. Onder Heitinga en de teruggekeerde Marcel Keizer wordt er weer gekozen voor aanvallend voetbal, in lijn met het klassieke Ajax-profiel. Daar profiteert Berghuis zichtbaar van. "Daar krijg je veel vertrouwen van. Dat had ik wel gemist. Twee goals en vijf assists is by far het laagste wat ik de laatste jaren heb gehad", erkent hij. "Deze trainer is wat aanvallender en ziet in mij een belangrijke spil in het aanvalsspel."

Toch kijkt de 33-jarige aanvaller ook met waardering terug op zijn rol van vorig seizoen. "Op de een of andere manier kon ik vorig jaar ook heel erg genieten. Hoe we dat als team deden en de manier van spelen in een andere rol. Ik heb geprobeerd om dat zo goed mogelijk in te vullen. Nu geniet ik weer hiervan", besluit hij.

Steven Berghuis
