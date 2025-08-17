Berghuis looft: "Hij had hier graag de trainerscursus willen doen"

Steven Berghuis is lyrisch over zijn broer Tristan Berghuis. Tristan was jarenlang onderdeel van de technische staf van Go Ahead Eagles voor hij deze zomer naar VfL Wolfsburg ging.

Na jaren in Deventer ging Tristan Berghuis afgelopen zomer met Paul Simonis mee naar Duitsland. “Dik verdiend. Op de achtergrond heeft hij keihard gewerkt en geïnvesteerd in zichzelf. Tristan is elke dag met voetbal bezig”, prijst Steven Berghuis zijn broer bij ESPN. "Hij is echt druk. Als je in de staf werkt, maak je echt lange dagen."

De aanvaller van Ajax weet dat zijn broer zeer ambitieus is. "Hij had hier graag de trainerscursus willen doen. Tegelijkertijd is hij zich aan het ontwikkelen. Ik weet zeker dat het gaat komen en dat we hem ooit als hoofdtrainer gaan zien."

Zondagmiddag gaat Berghuis met Ajax op bezoek bij de oude club van zijn broer. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begint om 12.15 uur.