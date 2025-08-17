Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Berghuis looft ploeggenoot: "Hij is echt een meester daarin"

Voetbal
Cherine Benjmil
Steven Berghuis
Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Steven Berghuis is zeer onder de indruk van de groei en het spel van Oliver Edvardsen. Na het 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles complimenteert de ervaren Ajax-speler zijn teamgenoot met diens bijzondere kwaliteiten.

Na de wedstrijd prijst Berghuis voormalig Go Ahead-speler Edvardsen uitvoerig. "Go Ahead is erg gevaarlijk via de backs. Zij spelen heel aanvallend. Ik vond Edvardsen fantastisch in de tweede helft. Vooral als je kijkt naar het druk zetten. Hij is echt een meester in het maken van keuzes in dat druk zetten", zo vertelt Berghuis aan ESPN.

Edvardsen viel net na de rust in bij Ajax tegen Go Ahead. "Hij heeft ook zulke sterke benen en zo veel energie. Hij liet in de tweede helft echt zien dat hij het fantastisch deed", vervolgt hij. Berghuis vond het logisch dat Ajax punten verloor, omdat de teams aan elkaar gewaagd zijn. "Ik denk dat je van tevoren wel kon uittekenen dat deze wedstrijd redelijk fifty fifty zou zijn", aldus de Ajacied.

