Berghuis looft teamgenoot: "Hij doet het slim en is gehaaid"

Bij ESPN wordt Berghuis ook gevraagd naar de staat van het veld van Fortuna. "Je zou zeggen dat het een van de belangrijkste dingen is in het voetbal. Een goede bal en een goed veld. Het was bijna onmogelijk om op dit veld te voetballen. Alhoewel Fortuna in fases wel aardig speelde. Wij hadden er gewoon veel moeite mee en zij uiteindelijk ook."

De vleugelspeler van Ajax mocht de strafschop nemen, maar deze werd gekeerd door de doelman. Weghorst was echter bij de pinken en zette de Amsterdammers wel op voorsprong. "Met de penalty had ik wel een soort lichtelijke twijfel door het veld. Ik was bang om uit te glijden. Maar gelukkig was Wout daar om in te tikken."

Of de penalty voor Ajax een terechte was? "Een handsbal lijkt het mij niet. Het contact moment zou misschien kunnen. Weghorst doet dit slim. Dat hoort ook bij voetbal. Je moet manieren zoeken om dit soort wedstrijden te winnen. Hij ruikt het hier gewoon en hij is gehaaid. Dus je hoeft hem niet te vertellen hoe je dat moet doen."